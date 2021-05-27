太醫(4126)下午參加櫃買中心線上法說會，總經理室特別助理王昱婷說，首季業績有受到缺櫃情形波及，4月訂單影響約1成左右，公司持續與客戶協調交期，大部分都能夠諒解，若是有急單會考量以空運方式滿足。目前訂單能見度維持在往年的水準，接下來1~2月能見度高，公司業績已連續成長15年，今年將會持續努力。

面對原物料飆漲，王昱婷說，Q1膠粒雖有上漲，但經過評估沒有漲幅未過10%，會在評估各原料漲價的情形，再協調各戶產品漲價的事宜。去年台幣大幅升值，但受惠產品組合優化，毛利仍有成長，預期今年匯率一樣在升值，後續對營運影響值得注意。

在疫情的肆虐下，太醫的密閉式抽痰管出貨大增，歐美在新冠疫苗拖打之下，疫情開始趨緩，太醫大客戶仍持續下單，首季、第2季出貨仍以歐美國家為主，前4月成長5成，由於歐美2020年疫情是在3月爆發大幅推升市場需求，後續5、6月能否維持這麼強勁的成長力道有待觀察。

疫情突顯出感染控制的重要性，太醫明星的密閉式抽痰管需求都會大增，首季密閉抽痰管占比也拉升至36%，目前新冠變種病毒來勢洶洶，王昱婷指出，大客戶仍持續下單，上半年接單穩定，在新的變種病毒出現，下半年接單公司將會觀望市場變化。

台灣近期疫情發燒，王昱婷說，將積極配合全台醫療診所的需求盡量生產，前些年擴廠資本支出比較大，近期沒有重大支出，財務面維持穩定。另外，以企業角度來考量，每季配發股利成本效益不符，將維持每年配發股利的政策。

(時報資訊)