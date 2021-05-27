新上任的美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（ Gary Gensler）周三在國會接受質詢時表示，近來利用空殼公司上市以籌措資金的風潮興起，美國證券交易委員會（SEC）考慮制定新規範以保護投資人。

特殊目的收購公司（SPAC）是上市的空殼公司，此類公司透過募資來收購未上市公司，讓其收購標的避開股票首次公開發行（IPO）的嚴格審查，成為現在熱門的上市捷徑之一。

詹斯勒周三在眾議院撥款委員會的一個小組委員會接受質詢時表示：「SPAC投資人是否受到適當保護？散戶投資人是否在每個階段都能獲得其所需之適當和準確的信息？我們維護公平、有序和高效率市場的使命應如何將SPAC納管？」。

根據Dealogic提供的數據，今年以來，美國SPAC空殼公司籌得的資金高達1000億美元，創下歷史新高，而SPAC併購案金額亦打破記錄，達到2630億美元。

根據Refinitiv提供的數據，自4月初以來，大約有30家公司同意與SPAC合併，而在2月至3月期間，共有69家同意借殼上市，達到最高峰。

此外，詹斯勒表示，加密貨幣是一種高度波動和投機的資產類別，已經成為投資欺詐和市場操縱的途徑，SEC也考慮制定新規納管。

(時報資訊)