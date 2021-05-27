在全球減碳共識持續高漲下，電動車已是大勢所趨，「特選臺灣電動車報酬指數」近一個月報酬率達6.58%，近半年則達41.4%。日盛全球智能車基金經理人王亨表示，根據BNEF統計數據，2019年底全球公共充電樁保有量92.7萬台，其中中國以56%的市占率、51.6萬台的保有量居全球首位，歐洲、美國市場分布以28%和8%的市占率居次。2019年全球EV充電樁市場規模約38億美元，未來將以CAGR 27%成長，預估2025年整體市場將達160億美元。在全球電動車增長的背景下，相應地帶動材料供應商的旺盛需求維持高速增長。建議持續關注近期受惠拜登經濟復甦計畫中受惠的半導體及電動車族群。

王亨表示，電動車普及的要點來自於續航力以及充電便利性。續航力一直是消費者考慮是否要「棄油轉電」的關鍵因素，也因此車商都在想辦法增加電動車的續航力。有鑒於此各家積極創新電池，達到降低成本、提升續航力目標。法人預測，電池平均價格在3年後將跌至每千瓦小時101美元，電池技術演進與成本持續下滑，電動車整體擁有成本優勢，有機會與燃油車平起平坐，也讓電動車加速普及。

根據調研機構統計，預計2021年，中國、歐洲、美國電動車銷量為230、200、60萬輛，YoY+70%、+54%、+100%。預估2025年全球電動車滲透率為13.61%時，電動車市場規模達7.5兆台幣，相較2020年尚有五倍成長空間，預計電動車產業將啟動新一波行情。

(時報資訊)