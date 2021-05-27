台東縣金峰及太麻里鄉27日起提供民眾快篩採檢。照片為太麻里衛生所。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

陸軍花東防衛指揮部首度派遣化學兵至太麻里、金峰鄉實施清消。（陸軍花東防衛指揮部提供／蔡旻妤台東傳真）

陸軍花東防衛指揮部首度派遣化學兵至太麻里、金峰鄉實施清消。（陸軍花東防衛指揮部提供／蔡旻妤台東傳真）

全台新冠疫情嚴峻，本土確診案例持續增加，台東縣27日又增加4名確診案，全縣11個鄉鎮衛生所設置快篩檢測站，27日可電話預約，28日全面啟動，限每日15名。為防堵疫情擴散，而首例確診地區金峰及太麻里鄉27日起供民眾快篩採檢，陸軍花東防衛指揮部也首度派遣化學兵至太麻里、金峰鄉實施清消。

饒慶鈴於疫情說明記者會中表示，新增個案6554為金峰鄉60多歲女性與案6367為太麻里鄉60多歲女性，主要足跡為15日林家小館餐宴，16日參加新居落成聚會；案6366為太麻里鄉80多歲男性，因年紀太大、疫調困難；案6368 為卑南鄉50多歲男性，目前提供資料為13至14日開車北上住宿親戚家，14至23日足跡大多為住家及果園間往返，23日接獲通知親戚確診。

饒慶鈴指出，太麻里林家小館餐宴相關個案台東已有5468、6105、6367、6554共4人確診，今日國軍化學兵已在金峰鄉、太麻里鄉全面消毒，兩鄉社區快篩站也率先啟用，截至下午共計47人快篩、陽性0人，請足跡重疊但沒有被匡列的鄉親盡速預約快篩；若為匡列者，則請遵守1人1戶居家隔離14天規定，不要外出。衛生局提醒，快篩陰性不能掉以輕心，必須在家做好自我健康監測。

衛生局說明，除了太麻里與金鋒鄉，縣內其餘11個鄉鎮衛生所（蘭嶼、綠島提供PCR核酸檢測及關山衛生所除外）皆已設立快篩站，27日即可致電衛生所預約，28日開始快篩，各所限額1天15劑，篩檢對象限出現新冠肺炎相關症狀且符合條件者；若沒有症狀或相關風險仍前往篩檢，不僅浪費醫療資源，也增加群聚感染風險。

因應疫情已整合全縣醫療資源，衛福部台東醫院啟動全院清空計畫，成為收治新冠肺炎病患的專責醫院。在整合醫院分艙分流方面，部東醫院優先收治確診病患，重症將轉至台東馬偕紀念醫院；目前防疫旅館68間，並持續招募中。另外，消防局持續舉辦緊急救護防疫演練，目前已成立卑南、大武的防疫專責救護隊，成功、關山專責救護隊則整備完成。防疫專責救護隊專門執行疑似個案、確診者的救護勤務，與一般救護勤務分流，避免一般救護勤務車輛、救護人員及載送民眾遭受感染風險。

(中時 )