大陸近期多地出現零星確診病例，大陸專家分析，針對安徽省六安市連日來發現的確診者並不是分佈在一般人群內，均來自患者密切接觸者、次密切接觸者等，有的是經過2、3次核酸檢測為陰性後再檢測為陽性的。而據安徽本輪疫情爆發首日13日的首例確診病例來看，按照一般最長病毒潛伏期14天來算，27日是關鍵時間點。

安徽六安市疫情防控應急處置指揮部流調組成員徐鵬鵬表示，經過流行病學調查，安徽確診者都跟本輪疫情的重點場所——照相館，有密切關聯，部分確診者出入過照相館，部分則接觸過照相館的工作人員，而受病毒、體質等因素影響，發現確診時間不一。

徐鵬鵬表示，針對密切接觸者、次密切接觸者等重點人群，該市製定專門的核酸檢測方案，檢測的頻率多於一般人群。從近期報告的確診病例和無症狀病例來看，有的是經過2、3次核酸檢測為陰性後再檢測為陽性的。對於重點人群所在的管控地點，該市配備基層醫療衛生人員，每日進行體溫監測，定期或不定期組織核酸檢測。一旦核酸檢測陽性，就啟動詳細的流行病學調查，對感染者的活動軌跡進行全面梳理，排查可能接觸到的傳染源。截至目前，確診者均在同一條傳播鏈上，情況在管控之中。

對於下一步疫情走勢，徐鵬鵬認為，依據安徽本輪疫情爆發首日13日的首例確診病例，按照一般最長病毒潛伏期14天來算，27日是個關鍵時間節點，隨著疫情進入後半段，零星出現感染者的概率會越來越低。

(中時 )