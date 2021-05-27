《多情城市》中蘇晏霈拉著黃文星去刺青。（民視提供）

蘇晏霈演活《多情城市》大姊頭「蔡金枝」。（民視提供）

蘇晏霈在民視八點檔《多情城市》飾演的思思被蔡金枝上身，從氣質乖乖女變成黑道大姐頭，蘇晏霈笑說自己現在整個尺度全開，有時拿到腳本自己還會噗哧一笑，在疫情高壓、社會整體氣氛如此低迷下，很欣慰自己的角色能夠帶給觀眾一些歡樂。蘇晏霈透露，連爸媽看到思思大轉變，也笑說「怎麼演成這樣」，深怕之後蔡金枝如果不見了，她就演不回思思了。

即將播出劇情中，她帶喝醉的劉加堯(黃文星飾演)要去刺青，笑說真的把平常人生不敢做的，都透過表演呈現。 蘇晏霈說現在的「蔡金枝」會這麼好笑，要感謝黃文星的提點，因為他平時就是劇組的笑哏王，別人講出來的話都不會覺得有趣，偏偏從黃文星嘴巴說出來，加一點個人風格，就能逗樂全場。黃文星大讚蘇晏霈很有當「角頭老大」的潛能，一點就通，看到她演得如此傳神，自己也非常驕傲，直呼真是「孺子可教也」。

對於戲裡喝醉跑去刺青，黃文星笑說，戲外他很少喝酒，很少發生這麼瘋狂的事情，印象較深的喝醉酒經驗，就是2011年的《艋舺燿輝》，那時殺青酒喝太多，結果是黃鐙輝送他回家，不料隔天狂吐不已，他從此再也不敢豪飲。

最近疫情壟罩，黃文星表示，演員很少「work from home」，平常如果沒班，在家就是全力陪伴小孩，陪他們玩樂高、畫畫、打電動甚至搶電視看，看到身邊親友在家上班還要張羅小孩讀書上課，真的是辛苦了。

(中時 )