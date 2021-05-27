台北市替代役中心傳出有役男快篩陽性，個案還分屬不同寢室，兵役局副局長杜英輝證實，昨日共有3名役男、1職員快篩陽性，正等待核酸檢測（PCR）結果，今日4名相關匡列者前往快篩呈陰性，初判無社區感染風險，大樓也已完成環境清消，將加強辦公動線及人員分流。

杜英輝指出，昨日接獲萬華區公所通知，指2名於公所服役的役男快篩陽性，已入住防疫旅館，等待PCR檢測結果。初步匡列接觸者後，昨晚安排2職員與1名在都市更新處服役的役男前往快篩，共有1職員、1役男為陽性，意即替代役中心共累計4人快篩陽性，感染源尚在釐清。

杜表示，事發後已安排場篩進行全面消毒，由於3名役男分別住在第4、第5寢區，擴大調查相關接觸者後，今日再送3役男、1職員前往篩檢，結果皆為陰性，確認中心內沒有群聚感染。目前已加強人員分流、辦公動線，並要求其他役男休假時要做好自主健康管理。

杜強調，19日開始，內部已開始分流，居住於雙北的役男會讓他們返家備勤，其餘役男採1人1室，房間內採獨立空調，且要求開窗通風。此外，每寢區最多只睡10人，即便必須共用洗手間與浴室，也有宣導分流原則，役男也都很配合。

至於休假是否要管制，杜則說，目前沒有這種安排，替代役男仍比照不對，禮拜五下班休假、禮拜天晚上收假，但會叮嚀每位役男要做到自主健康管理，返回中心時保全員也會協助量測體溫，詢問這兩天的移動史，確認對方身體情況。

(中時 )