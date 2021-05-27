5月27日，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會。

有記者就澳洲籍華裔犯罪嫌疑人楊軍案件的最新進展，及澳州駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher)欲於今早（27日）至北京法院旁聽庭審被拒一事提問。

趙立堅介紹，北京市人民檢察院第二分院經依法審查，於2020年10月7日以間諜罪對澳大利亞籍犯罪嫌疑人楊軍向北京市第二中級人民法院提起公訴。北京市第二中級人民法院於今年5月27日依法開庭審理。目前案件正在審理過程中，法院將擇期宣判。

趙立堅表示，中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了楊軍的各項訴訟權利，充分尊重並落實了澳方探視獲得通知等領事權。

趙立堅強調，根據中國法律，有關國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽，這也是很多國家通行做法。澳籍公民楊軍案涉及國家秘密，依法不公開審理，不安排旁聽，完全合法合理。中方堅決反對澳方無理干擾中方依法辦案，粗暴干涉中國司法主權，已向澳方提出嚴正交涉。

《衛報》此前報導，楊軍曾在中國外交部門、香港私營部門工作，於2002年入籍澳州，在雪梨科技大學取得博士學位，而後一直住在美國，是哥倫比亞大學訪問學者，曾寫過政治間諜小說。

(旺報 )