時隔9個月之後，中美經貿領域對話有了新進展。據中國商務部官網消息：「5月27日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琪通話。雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。」

這是繼2020年8月25日之後，中美經貿領域牽頭人的首次通話。這也是拜登政府就職以來，中美經貿領域的首次高層級溝通。溝通恢復，傳遞出什麼訊息？

著名時政類微信公眾號《陶然筆記》分析，一方面，是經貿合作在中美關係中的穩定作用依然重要。眼下，中美關係遭遇了兩國建交以來前所未有的嚴重困難。中美不同領域的高層次交流因而遲滯乃至於停頓，經貿領域也不例外。

不過需要冷靜看待的是，即使是在美方大肆對華抹黑打壓，挑唆民意，導致中美關係加速惡化裂變，跌至歷史低點的時候，經貿合作依然是中美之間相對穩定的領域，對中美兩國關係正常化、保證中美關係不出軌、不越紅線十分重要。

大陸商務部數據顯示，2021年第一季中美貿易高速增長，其中大陸對美出口同比增長62.7％，自美進口增長57.9％，能源、農產品、汽車及零件等進口都快速增長。3月份當月，大陸對美出口同比增長41.6％，自美進口增長61.8％，進口進一步加快。

這背後雖然有去年同期受疫情影響基數較低的因素，更主要的是中美兩國經濟都在較快恢復，雙方經濟結構、貿易結構高度互補，合作潛力巨大。

消息稿中，使用了「坦誠、務實、建設性的交流」、「交換意見」等措辭，頗具深意。「坦誠」，說明雙方都不回避問題，並就問題進行了充分交流。「務實」，表明在坦誠的基礎上尋找可能解決問題的辦法。「建設性」，意味著雙方都在朝前看，推動問題解決。

因此，中方的新聞稿提及「雙方認為發展雙邊貿易非常重要」，而美國貿易代表辦公室也對外表態稱「討論美中貿易關係的重要性」。中美各自的措辭在表達方向上是一致的，表明雙方在經貿仍是中美關係壓艙石這個問題上具有高度共識。

實際上，中美雙方經貿領域的交流，去年以來成為中美關係中為數不多的溝通平台。

即使是充滿紛爭的第一階段經貿協議，也凸顯出許多意外的作用——協議簽署本是為解決中美經貿摩擦，但在疫情暴發，中美關係急轉直下之後，卻成為穩定中美關係，維繫中美聯繫的紐帶，發揮了重要的托底作用。

《紐約時報》在去年8月的一篇報道中也不得不承認：「貿易爭端曾使美中關係緊張。但現在，兩國在1月簽署的經貿協議卻似乎是美中關係中最牢固的部分。」

另一方面，中美之間的分歧仍有不少，突破眼下的局面需要更深入的溝通。今年2月4日，美國總統拜登在美國國務院發表講話，闡述新一屆政府的外交政策。與上一屆政府相比，儘管在談到對華關係時依舊存在傲慢與偏見，但也有些微妙的變化——「美亦做好準備，在符合美國利益的情況下與中方合作。」

眼下，人們對中美未來前景抱有不小的憂慮，這種擔心不是沒有道理。中美關係走到今天，面臨的形勢前所未有。雙方有巨大的共同利益，但存在不少分歧和摩擦，甚至美國國內還有一股勢力在極力推動中美「脫鈎」。突破眼下的局面，中美之間需要對彼此實力和意圖有更深刻的認識，需要根據新形勢形成更優化的相處方式。

這是一條從未有人走過的路。

可以明確的是，用溝通對話解決問題，朝著合作的方向走，是解決分歧成本最小的一種方式。很多年前，中美之間吵過架，較過勁，一度激烈對抗過，在除了合作之外的所有相處方式都嘗試過之後，中美最終選擇了求同存異的合作道路。

中美兩國「合則兩利，鬥則俱傷」，絕不是一句空話。有分歧但不回避分歧，公開表達。有矛盾但不忽視共同利益，求同存異。

中美經貿協議的達成，已經給中美其他領域的分歧管控開了個好頭，朝著合作的方向走，利益的蛋糕自然會越做越大。這有利於中國，有利於美國，有利於世界。

另外，還有兩處細節值得琢磨。

一個是通話時間。中方消息，最早是商務部網站於北京時間5月27日9時35分發出，而USTR新聞官則於美國時間26日晚上10：15，北京時間27日上午10：15在社交媒體上發出消息。

前後不到一個小時，雙方釋放消息的時間基本同步，也是新聞稿中「平等和相互尊重」的某種體現。

另一個，在這次通話中，雙方並沒有提及「第一階段經貿協議」，美國貿易代表戴琪在通話後對媒體談到第一階段協議時，給出比較模糊的回應：「讓我們把它放在美中經貿關係的大背景中來考慮，（經貿關係）非常非常有挑戰性。需要我們全面關注」。

是在接下來的溝通中提及，還是另有考慮，耐人尋味。

(中時 )