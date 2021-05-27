本土群聚風暴持續延燒，雙北疫情嚴峻，台北市長柯文哲表示，不要以為只有萬華是疫區，其他11行政區都有案例，做足跡疫調會有假象的安全感，5至7天才做疫調匡列也不切實際。

目前12行政區的確診人數，以萬華區累計的896人、其中883例本土個案最高，其次為文山區，本土確診個案有104人，信義區的本土案例84人排第三。昨北市快篩站採檢人數，中興283人、剝皮寮306人、和平183人、總計772人。

柯文哲表示，中央公布的確診案例者，依照北市統計，固然萬華確診數最多，但不要以為只有萬華是疫區，台北其他11行政區都有案例，這情況下，疫調足跡都不可行。

柯文哲指出，確診數眾多情況下，若公布足跡反而會有假象的安全感，好像沒公佈就沒事，其實很有可能只是疫調還沒做，所以很多疫調變的不太可行。

柯文哲說，現在希望做快篩，20分鐘跟你說結果，陽性者在最短時間做PCR確認，若確診後，由確診者自行通知與你接觸者，比疫調醫師5到7天才做疫調匡列，「坦白講不切實際。」

(中時 )