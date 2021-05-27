房價居高不下，愈來愈多房貸族還款期拉長至30年，房貸還款期持續創新高，去年第四季全台房貸期數已拉長至276個月，其中台北市平均還款期273個月較短，桃園市則為290個月最長，近年房價高漲對首購族衝擊大，雙北以外都會區房貸族拉長還款期數的情形，更為普遍。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，2010年時全台平均房貸期數為225個月，不過在2015年突破240個月，近年隨著銀行承做30年期房貸的市場需求增加，至去年底已增加至276個月，房貸族平均還款期數比起十年前增加了51個月，相當於4年又3個月。

以六都來看，台北市房價期數增加幅度為六都最低，十年間僅增加了41個月，不過桃園十年間則是增加了65個月，台中、台南、高雄也都增加了53個月以上，顯示台北市雖然高房價，不過較高所得和較佳的償貸能力，降低了長期數房貸的需求。

相較下，桃園等大台北以外的都會區，雖然房價不如雙北地區，但近年房價漲幅大，大幅提高了首購族入手房屋門檻，拉長房貸還款期、以降低每月付款壓力，漸成為房價上漲下的普遍作法。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，平均房貸年期拉長，反映30年期的房貸逐漸被購屋人接受，房價上漲後，申請30年期房貸，雖然利息多繳，但屋主每月的還款負擔明顯減壓，且銀行評估借款人每月還款能力時，也較容易審查通過。

此外，目前利率水準處歷史相對低檔，有些購屋人選擇每月少還，但手上多留一下資金運用，不像早年房貸利息較高，長一輩的屋主多有早點還完房貸的習慣。

曾敬德表示，使用寬限期與拉長貸款年期，都是降低購屋還款負擔的方式，但寬限期過後可能須面對還本壓力瞬間到來；拉長還款期限，長期來看也必須多繳利息，購屋應該屬於較為保守的購置資產行為，應避免將保守資金轉進風險過大的市場，以大幅波動讓資金蒙受損失。

(工商 )