賴銘偉即將發行全新台語創作單曲〈萬年香火〉，「信仰從小就伴隨著自己成長，宮廟文化對我來說，更是生活的一部分！」他說，因為代代傳承的習俗及文化感受，早在2017年就創作好〈萬年香火〉的Demo，「從小自己就是在宮廟長大的小孩，從生活中能夠深刻的感受到廟宇文化的情感面，也是心靈的寄託，更希望透過音樂創作的方式，將文化的感動透過歌曲傳承下來。」

有「搖滾宮主」之稱的賴銘偉，所管理的大溪鳳山寺廣澤宮，目前沒有對外開放，宮內的工作人員定時消毒、戴好口罩，信眾若有需要服務，可透過線上平台來問事，獲得廟方回覆，他笑說：「我們配合行政院數位政務委員唐鳳的政策，完全走向e化，達成傳承萬年香火的目的，順應整個時代潮流！」他也呼籲社會大眾，「這段期間一定要配合政府法令，暫時不要到宮廟拜拜，心誠則靈，老天爺都會感受到，也請不要群聚及參與遶境活動。」

他暌違違5年發片，令人驚訝的是跟之前相較瘦了許多，他表示：「主要因為家裡有糖尿病史，我在3年前就發現有痛風，為了健康所以決心減重。」他設下目標，希望把身材維持在65公斤上下，且說到做到，足足減下23公斤，目前離理想體重只差3公斤。

近期疫情達三級警戒，賴銘偉固定駐唱的EZ5配合政府法令停業至6/14，商演活動也被取消，足足少了將近百萬的收入。賴銘偉表示：「疫情下全民都受到影響，我跟大家一樣沒收入，但正面樂觀一定要，至少賺到跟家人相處的時間！」他相信一切都會好轉，「沒賺到的錢下半年大家再努力拼就好，現階段健康抗疫最重要！」

他遵守居家防疫，固定每週一、三、五在個人臉書粉絲團直播，與粉絲空中相見歡，也藉由自己的歌聲娛樂到所有防疫期間宅在家的每個人。賴銘偉用抬槓的方式，呼籲大家要維持正面積極的心情，「相信在全民的努力下，疫情會很快控制下來，照顧好自己也保護他人！」

賴銘偉即將推出全新台語單曲〈萬年香火〉。（星光娛樂提供）

賴銘偉在大溪鳳山寺廣澤宮擔任宮主。（星光娛樂）

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