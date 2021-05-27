日趨嚴重的新冠肺炎疫情已造成民眾恐慌並衍生出不理性的行為。（翻攝自爆料公社公開版／胡健森宜蘭傳真）

台灣的新冠肺炎疫情越來越嚴重，政府又遲遲拿不出有效對策，疫苗到底何時可買到也沒人有把握，民眾的恐慌心態也開始有不理性呈現的趨勢，昨（26）日晚間，宜蘭縣南澳鄉碧候村就發生有民眾酒後跑到確診者家門口叫囂、丟擲酒瓶等不理性行為，所幸警方即時趕到現場，將鬧事者依恐嚇及毀損等罪行依法送辦。

宜蘭縣南澳鄉碧候村有原本在台北工作的一名女子因受到疫情影響從台北返回碧候村，竟先後與家人確診，由於這家人在碧候村經營雜貨店，與村民接觸機會非常多，縣府衛生局擔心會成為防疫破口造成疫情擴散，緊急調度大批人力，對全村展開普篩工作。

沒想到確診的這家人竟無端成了部分村民眼中的公敵，26日晚間發生有心生不滿的村民酒後跑到這家雜貨店前叫囂、砸酒瓶，並大喊「你們害我們全村的人」等不理性的話語。

警方獲報後立即趕抵現場處理，先將現場近20名在場觀望、並沒有使出暴力或不理性行為的村民勸離，至於鬧事的林姓、葛姓2名鬧事男子，警方則是製作完筆錄後，依恐嚇及毀損等罪行依法送辦。

相對於部分碧候村民眾的不理性言行，緊急前往碧候村幫村民篩檢的醫護人員，她們的努力及貢獻更讓人動容，由於篩檢量大且時間急迫，加上天氣高溫炎熱，導致一名來自羅東聖母醫院、身穿全套防護衣物的護理師，瞬間熱到中暑昏倒，所幸在旁人協助下並經過休息、補充水份後，立即又回到工作崗位繼續未完成的採檢工作。

宜蘭縣長林姿妙也在27日防疫會議中呼籲民眾，沒有人願意生病，我們的敵人不是確診者而是病毒，要同心齊力才能真正成功對抗疫情，請大家務必要保持冷靜。

(中時 )