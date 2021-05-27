台南市白河區大山宮後方「阿勃勒祕境」去年5月中旬盛開，今年因缺水，花朵綻放延遲。（張毓翎攝）

台南市白河區南86、89鄉道兩旁的阿勃勒花況佳，陽光灑下的花景美不勝收。（張毓翎攝）

台南市白河區大山宮後方「阿勃勒祕境」預估6月初，花才會完全盛開。（張毓翎攝）

台南市白河區大山宮後方有間竹管厝，附近2棵高大的阿勃勒，每年此時開滿一串串金黃色花朵，有「阿勃勒祕境」之美譽。該處地主鄭龍川說，近期旱象嚴重，阿勃勒少了雨水滋潤，花朵延遲綻放，現5月下旬，花開僅約3成，不過鄰近道路旁的近百棵阿勃勒，花況較佳，預估6月初才會完全盛開。

「梅雨遲遲不來，阿勃勒花開也遲到了！」鄭龍川說，白河區大山宮後方竹管厝的阿勃勒林，去年5月中旬，阿勃勒就已結滿花苞，滿樹金黃的美景，吸引大批賞花人潮，但現在已經5月下旬，抬頭一望，樹上卻遍布一串串未開的花苞，讓他不禁大嘆，乾旱打亂阿勃勒花開時序，使近期花景格外顯得黯淡。

但他提到，這裡除了竹管厝「阿勃勒祕境」，鄰近的南86、89鄉道，也是當地著名的阿勃勒黃金隧道，當年社區透過公部門經費支持，在道路兩旁種植近百棵的阿勃勒。所幸，因道路旁有水田和排水溝，水源較充沛，有助於今年阿勃勒花開，目前其沿路還有多處盛開的蓮花田，推薦觀光客前往尋覓這些花海的蹤跡。

鄭龍川說，每逢5、6月為阿勃勒花開季節，以往花季時，大山宮周邊鄉道停滿了一排排的車輛，但疫情嚴峻之際，從外地來的觀光客減少許多，不過這幾天，每天陸續有攝影師會前來察看阿勃勒的花開情形，正值防疫期間，提醒來賞花的民眾，一定要戴好口罩，別群聚並自主維持社交安全距離。

(中時 )