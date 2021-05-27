彰化縣衛生局27日公布足跡，確診者18日晚上18：40分至21：22分曾搭乘國光客運1829車次，台北往返員林、車牌476-F5的客運，從台北轉運站上車後，20：57彰化站下車。

該班次從台北轉運站發車，停靠地點，包含了，行經三重站、中庄子、彰化縣原住民生活館、長順街口、車路口、彰化站、彰化縣政府、彰基醫院、秀傳醫院、南興里、花壇、蓮花池、北員林、員林轉運站。

彰化衛生局提醒同班次搭乘旅客要特別注意，進行健康自主管理14天，一但出現身體不適，要立即就醫採檢。

(中時 )