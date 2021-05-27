大陸國防部今天27日下午舉行例行記者會，針對美國擬軍售台灣、國軍試射導彈，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非向民進黨當局喊話，「任何分裂國家的企圖和行徑都必定失敗」。

美國防部安全合作局擬於近期發佈公告，向台灣出售M109A6自行榴彈炮等進攻性武器。這將是拜登政府上台後啓動的首次對台軍售。另據報導，國軍空軍近日在台東南空域試射AIM-120中程空空導彈，這是美對台出售該型導彈後，首次同意國軍空軍在本島附近空域進行試射。

譚克非對此表示，台灣問題是中國內政。中國堅決反對任何國家對台出售武器及與台發展任何形式的軍事聯繫。美售台武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力釋放了嚴重錯誤信號。

譚克非強調，中國敦促美方恪守「不干涉他國內政」這一明確載於《聯合國憲章》《國際法原則宣言》的國際關係基本准則，信守在台灣問題上向中方作出的一系列嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題，停止任何形式的與台官方往來和軍事勾連，停止對台軍售。

譚克非警告，民進黨當局勾結迎合外部勢力、出賣民族利益，甚至幻想「以武謀獨」，只會把台灣同胞帶入災難深淵。大陸正告民進黨當局，任何挾洋自重、分裂國家的企圖和行徑都注定徒勞、必定失敗。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

(中時 )