北投紅茶老店遭誣陷確診！業者氣炸提告 嬤散佈假消息遭送辦

本土確診(27)日飆破6761例，死亡人數單日達13例，引起民眾高度恐慌。豈料，一名羅姓網友在地方社團po文問，謠傳未證實的確診消息，立刻掀起網友討論。對此，北投分局回應了。

網友提醒原po不能討論不實疫情消息。（照片取自《台北之北投幫》社團）

羅姓女網友在(27)日下午3點左右，在擁有10萬名成員的《台北之北投幫》社團發文表示「聽說北投市場有確診案例?是真的還是假的?」po文一出，立刻湧入百則留言「哪個Line群說的，丟出來給大家檢舉一下如何」、「好喔，我幫妳截圖給1922喔」、「聽說你完蛋了」、「聽說聽說聽說聽說聽說聽說聽說聽說聽說聽說」、「你先去繳300萬」；雖該名網友是以疑問發文，網友似乎不領情，紛紛留言反擊「誰跟你說，你去要求他給消息來源」、「你在製造恐慌」、「已檢舉」。

女網友傳播未經查證之疫情消息，引起網友怒火。（照片取自《台北之北投幫》社團）

羅姓網友雖於發文1小時多後文章被撤除，但不少網友早已截圖、檢舉。羅姓網友向《中時新聞網》表示，她是提出詢問，沒有說有確診案例，為何亂說散播謠言，她強調有打問號，因現在疫情大家都恐慌，前幾天聽別人講的，自己這幾天也有去市場，因擔心家裡也有小孩，活在自己的慌亂中，對於po文造成民眾恐慌深感抱歉。

北投分局呼籲民眾勿亂散播，有關未經證實之疫情任何消息，一切依中央所公布為主。（照片/游定剛 拍攝）

北投分局表示，目前未收到任何民眾報案，若有收到民眾之檢舉，本分局將依法查處，北投警方也呼籲民眾，接獲任何不實訊息請勿以訛傳訛，一切以中央所公佈的訊息為主。

流行疫情中心呼籲，流行疫情或防治措施等資訊，都將由指揮中心統一對外公布。民眾若接獲來源不明或未經證實之疫情、防治措施訊息時，應先查證內容是否屬實，請勿亂散播或轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，最高可重罰300萬元。

《中時新聞網》提醒您：請勿隨意轉傳、散播未經證實的疫情資訊，以免觸法。

(中時新聞網)