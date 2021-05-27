近期本土疫情趨於緊張，今日國發會公布的4月景氣持續熱絡，亮出連續第三個月的紅燈，分數達41分，創1987年5月以來的新高。國發會表示，領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。惟國內疫情升溫，恐衝擊國內消費動能，對5月的餐飲、零售、觀光等內需消費有影響。外需則是持續上揚，製造業持續成長。

國發會公布，2021年4月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，與上月增加1分，燈號續呈紅燈；領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

國發會表示，整體經濟表現續呈強勁，除因疫情影響致去年同期基期較低外，主因新興科技應用需求續強，以及傳產貨品需求持續回升，且連續假期帶動消費買氣，4月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

國發會公布，4月景氣分數為41分，較上月增加1分，燈號續呈紅燈。9項構成項目中，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分；其餘8項燈號不變。

領先指標不含趨勢指數為104.72，較上月下降0.02%，為第一個月下滑。但是，同時指標不含趨勢指數為106.17，仍較上月上升0.77%。

國發會表示，原本預估第二季國內景氣可持續維持紅燈的看法，要看本土疫情的變化，以及疫情造成的影響及深度。台灣進入防疫三級警戒，5月有半個月及6月對景氣的影響仍待觀察，至於變燈仍有一段的距離。

4月景氣為象徵景氣「熱絡」的連續第三個月之紅燈，分數達41分。紅燈的分數為38~45分。若是轉為象徵景氣趨熱的黃紅燈，分數則要降至38分之下，黃紅燈的景氣分數介於32~37分。

展望未來，國發會指出，近期國內疫情升溫，影響內需消費相關產業，為減緩衝擊，行政院已通過追加2,100億元紓困預算，以協助艱困產業及受影響勞工度過疫情衝擊。由於國內生產製造活動持續，且隨主要經濟體推出振興經濟方案，有助推升全球經濟復甦力道，我國出口動能可望續溫；投資方面，半導體相關供應鏈持續發展高階製程，公共建設計畫亦加速執行，均有助提升國內投資動能。惟國內疫情升溫，恐衝擊國內消費動能，後續發展仍須審慎關注，並妥為因應。

(時報資訊)