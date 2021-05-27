美股周三小幅上漲。港股周四低開0.57%，午後偏疲軟，於窄幅區間波動。

周四香港恆生指數收跌52.81點或0.18%，為29113.20點，仍在2萬9之上。國企股(H股)跌7.23點或0.07%，為10848.35點。交易所成交金額為1443億港元。

半導體板塊大漲5.10%，表現居冠其他板塊。晶門半導體漲17%，報0.81港元；華虹半導體漲7.9%，報43.9港元；中芯國際漲5.5%，報24.8港元。

小米漲3.2%；小米周三晚間公布業績報告，上一季度營收和淨利皆創歷史新高。第一季營收年增54.7%，為768.83億人民幣，經調整淨利增加163%，為60.69億人民幣。

網易周三公告，將分拆網易雲音樂，於港股上市；據了解CEO丁磊將親自主導，網易目前持有該公司62%股份。該公司過去三年累計虧損49.6億人民幣。

京東物流明日周五正式上市，最終發售價為每股40.36港元，以每手100股進行買賣。

據外電報導，商湯科技計畫最快在今年底至香港上市，同時也會推動赴A股上市。商湯為中國知名AI和人臉辨識公司，佔據關鍵敏感技術。

(時報資訊)