原訂今年6月23日至26日舉辦的「台北國際食品系列展」(FOOD TAIPEI MEGA SHOWS)，因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，主辦單位外貿協會、台灣食品暨製藥機械工業同業公會、台灣包裝協會、展昭國際企業股份有限公司共同決議，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，並顧及參展效益，決定延期至2021年10月6日至9日在台北南港展覽1、2館舉辦。

「台北國際食品系列展」包含「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，本年度除舉辦實體展覽之外，首次推出自實體展開展日起，為期一個月的線上展覽(10月6日至11月5日)，提供線上攤位展示、預約會議、即時對談，並辦理線上採購洽談會，透過外貿協會64個駐外單位廣邀全球買主參加，線上線下虛實整合，全方位拓銷。

「台北國際食品系列展」將於10月重新登場，集結食品產業上、中、下游完整供應鏈，便利全球買主進行一站式採購。

(時報資訊)