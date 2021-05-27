行政院長蘇貞昌今（27）日在行政院會表示，現在要用舉國之力來抗旱、抗疫及紓困，其中抗疫首要之務是切斷傳播鏈，除應落實人流管制及物料供應，並將持續擴充專責醫院、專責病床、集中檢疫所與防疫旅館，提升篩檢量能，盼國人能同舟一命、齊心抗疫。

蘇貞昌聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告後指出，抗疫的「疫」分成「疫情」及「疫苗」2面向，目前疫情情勢險峻，且英國變種病毒傳播力更強更快，已不單是指揮中心工作，應舉全國之力共同來努力。

蘇貞昌表示，政府面對疫情的首要之務是切斷傳播鏈，主要策略就是將「移動減到最少」，請經濟部及內政部妥為宣導強化管制措施、並落實督促。人流管制部分，請各部會及地方政府檢視所轄風景區，可再加強對外開放景點及場域的相關管制措施，從源頭加以控管。

除了人員外，蘇貞昌指出，政府在各種物料、物資亦要加緊努力。過去的口罩政策雖成功，但現在防護衣及相關氧氣機等都要持續加強擴大生產。至於配送員、快遞及貨運等物料配送部分，亦請各部會予以協助。

蘇貞昌強調，政府不僅會持續擴充專責醫院、專責病床、集中檢疫所與防疫旅館，也會提升篩檢量能，並協助各地方政府提升確診資料登錄效率、收治確診患者及安置速度等，請衛福部與各地方政府加強合作及整備。

蘇貞昌表示，在台灣各角落堅守崗位、默默付出、勤奮盡職的每個人，正是對抗頑強疫情，讓人民生活與社會秩序得以維持、最具正面價值的力量。呼籲國人發揮同舟一命、齊心抗疫的精神，從自身做好阻斷傳播鏈，減少第一線人員壓力，台灣就有機會化險為夷。

(時報資訊)