蔡英文強調要向原廠或COVAX平台洽購疫苗，以確保品質和安全直接保證，引發熱議。藍委李貴敏表示，總統收到的資訊應該有誤，因為無論國際實務或法律面，只要是代理的承諾，其所代理的廠商就必須負責，因此不會有所為有所謂代理商的東西沒有辦法得到原廠保證。

李貴敏嘲諷，請民進黨好好查查，又是哪個幕僚或單位提供錯誤資訊？千萬小心不要被蒙蔽了。她強調，現在民眾非常需要疫苗救命，大家都需要知道疫苗到底甚麼時候能進口，民進黨政府不能再拖延或推託。

對於蔡英文說只能跟原廠採購疫苗的說法，李貴敏指出，所謂代理商就是代理原廠的廠商，當然委託的廠商就應該負責，所以即使原廠未親自出面洽談，而是委託代理人來處理，最終原廠還是要負責任；假設原廠跟代理商間另約定，除非公告周知，也僅存於原廠與代理商之間，而與善意的第三人沒有關係。

李貴敏也引用民法第167條説明，該條規定「代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，直接對本人發生效力 」，所以透過代理商取得的商品，本人（即委託廠商）應負責。

李貴敏指出，更何況還有製造商責任等規定，足以提供消費者必要的保障。她解釋，製造商責任的基礎在於，生產商應瞭解其生產或裝配產品在使用中存在的危險，生產商如因疏忽，未能給予消費者適當警告，或因疏忽未發現和未意識到危險的存在，則各國對於對該產品使用目的使用時可能發生的人身傷害，多要求製造商負責。

(中時 )