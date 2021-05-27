日盛金大股東CTL（香港商Capital Target Limited）將限期出售股票。銀行局局長莊琇媛27日表示，CTL對持股日盛金股票的實質受益人及相關決策無法說明清楚，依法開罰2,500萬元，且限期一年內出售日盛金股票，超過申報部分股份無投票權。

金管會27日公布，金檢時發現日盛金控大股東CTL（香港商Capital Target Limited）實質受益人相關事項有所疑義，外界亦質疑CTL是否涉及陸資，金管會已多次依規請CTL就投資日盛金控的資金來源與所報實質受益人的關聯、所報實質受益人指派各層董事的相關決策程序及內部授權情形等相關事項提出說明，以確認CTL所報實質受益人之正確性，惟CTL仍未能配合提供完整資料，以釐清實質受益人相關疑義。

爰經核CTL未依金控法第16條第2項規定申報，金管會依金控法相關規定，核處新臺幣2,500萬元罰鍰，且對CTL持有日盛金控已發行有表決權股份，就未依規定申報而超過部分無表決權，並命其於1年內處分。

(工商 )