美國國家安全委員會印度太平洋事務協調員坎貝爾表示，美國正進入與中國激烈競爭的時期。中國外交部發言人趙立堅今天27日在例行記者會中呼籲，美方應屏棄過時的冷戰零和思維。

趙立堅表示，中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進世界經濟復蘇發展等方面擁有廣泛共同利益。雙方合則兩利，鬥則俱傷。

趙立堅表示，中美關係與其他大國關係一樣，難免存在一些競爭。但用競爭來定義或主導中美關係，這是完全錯誤的，這只會導致對抗、衝突。即使競爭也應該是良性的，以相互提高、共同進步，而不是搞你輸我贏、你死我活的惡性競爭。

趙立堅強調，中方堅決反對美方打著競爭的旗號，行封閉排華、遏制打壓中國之實。美方應該順應時代潮流，摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國、看待中國的發展，採取積極的對華政策。

趙立堅呼籲，美方應和中方相向而行，加強對話，管控分歧，聚焦合作，推動中美關係沿著健康穩定的軌道向前發展。

(中時 )