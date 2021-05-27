台股27日震盪收黑，終結連四紅，新台幣則是開低走高，上演股匯不同調，雖然外資賣超，匯出並不明顯，因此在出口商月底拋匯需求進場下，強力推升新台幣，但尾盤又見豬羊變色，終場由強升轉微貶0.1分，收在27.822元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量12.32億美元。

外匯交易員指出，雖然國際美元略反彈，主要亞幣回檔，新台幣也跟著開低，且台股震盪下殺，一度重跌逾200點，尾盤急拉後小跌42點，外資轉為大幅賣超新台幣123億元，但匯出並不明顯。因出口商月底拋匯作帳需求紛紛出籠，激勵新台幣升勢強，盤中一度來到27.742元，為近三周盤中新高價。

外匯交易員認為，午後國際美元回落，主要亞幣紛紛轉升，新台幣同步上揚，但尾盤又出現豬羊變色的老戲碼，老大（央行）重出江湖出手作價調節，一舉將新台幣打到微貶0.1分，硬是要「股匯同調」，預料28日若台股回穩，外資未擴大匯出，加上出口商月底拋匯，新台幣將有機會升破27.8元、創逾24年新高。

(工商 )