台灣本土疫情加劇，地方縣市政府擔心疫苗不夠分，紛紛提出自行採購疫苗的想法，不過總統兼民進黨主席蔡英文26日表示，疫苗的購買都必須由中央統籌。對此台北市議員侯漢廷接受訪問痛罵「民進黨用盡千方百計阻撓疫苗來到台灣，目的就是為了要發大財」，並直言就是因為疫苗背後利潤太過龐大，所以中央稱買不到疫苗只是一個藉口，因為他們一開始就想拿人民的納稅錢去給國內的生技大廠研發疫苗，等到國產疫苗通過審核製造之後，再賣給國人讓大家自費去施打，不僅如此，這中間民進黨還利用了炒股票來大發國難財，實在惡劣。

台北市議員侯漢廷接受訪問痛罵「民進黨用盡千方百計阻撓疫苗來到台灣，目的就是為了要發大財」

侯漢廷指出，台灣本來有兩次可以取得疫苗的機會，一次是去年前閣揆林全任董事的東洋，原已宣布取得德國BNT新冠疫苗有條件授權書，但根據媒體報導，因為有某位吳姓立委從中阻攔，最終導致該案破局，喪失了取得疫苗的先機，侯也表示，如果當初這個合約簽成，早在去年年底台灣就已經到手200萬劑疫苗。

侯漢廷接著說，第二次錯失購買疫苗的機會要回到今年的5月13日，立委陳玉珍在衛環委員會質詢陳時中時，問他地方政府是否有辦法自行採購疫苗？陳時中先是回應，可向指揮中心申請，並透過有執照的藥商做輸入許可，一切合乎規定即可採購。而在得知此一消息，包括他在內許多台北市議員就連署提案，要求市府報請中央同意，動支第2預備金對外採購疫苗，豈料不到一天的時間，就被陳時中在記者會打槍，將疫苗採購權收歸中央，侯不禁質疑，為什麼改變這麼快？難道是因為如果地方政府自己就能夠買到會打臉民進黨執政的無能？

蔡英文總統表示，台灣與德國BNT原廠一度近乎要完成簽約，但因大陸介入，遲延到現在都無法簽約。（本報資料照）

總統蔡英文26日也在臉書寫到，台灣與德國BNT原廠一度近乎要完成簽約，但因大陸介入，遲延到現在都無法簽約。侯漢廷不以為意表示，蔡英文說都是大陸打壓台灣，所以買不到疫苗，那麼現在蔡英文做的事情不也是一樣嗎？因為民進黨現在就在打壓地方政府，不讓他們自行去購買BNT的疫苗，藉此痛批民進黨總是指著大陸罵，但其實罵的就是它自己。

「蔡英文說進口萊豬是多給人民選擇，那為什麼疫苗台灣人民就不能自己選擇呢？」侯漢廷感嘆，民進黨總是能生出各種反對的理由，因為他們想的根本就不是國人的健康，想的就是撈錢，所以他呼籲所有的縣市政府就自行去採購，哪怕中央法規不准，難道疫苗來到機場、港口，民進黨要派人把它沒收嗎？難道縣市首長為了救命去買了國外的疫苗，民進黨就要把這些縣市首長抓起來關嗎？如果他們真的敢這樣做，那到時候恐怕民進黨政府就會被人民給推翻。

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(中時新聞網)