BNT疫苗風波持續延燒，大陸國台辦發言人朱風蓮今日表示，對於蔡英文總統所稱大陸阻礙BNT疫苗售台的說法，完全是無中生有，「民進黨領導人的這番謊言，再次暴露他們甩鍋大陸、推卸責任的一貫政治操作和轉移焦點、問題的慣用伎倆」。

民進黨26日舉行視訊中常會，民進黨發言人謝佩芬會後轉述身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，政府與BNT疫苗德國原廠一度幾近乎要完成簽約，因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約。

對此，國台辦今天以發言人朱鳳蓮名義發出書面回應，她表示，眾所周知，早在 2020年3月，上海復星醫藥集團即與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家商業權益。

她稱，民進黨當局對此心知肚明，卻不循正途，非要違反商業規則和誠信原則，繞過上海復星醫藥集團向德國BNT公司購買疫苗，「他們明知不可為而為之」，說明考慮的根本不是解決台灣民眾實際需求，而是做做樣子，欺騙台灣民眾，為自己謀取政治私利。

朱鳳蓮表示，人們看得很清楚，在疫苗問題上，是民進黨一直在設置障礙，時至今日，台灣疫情蔓延，民眾苦盼疫苗，但民進黨仍執迷於政治操弄，拋出種種說辭、編造種種戲碼。

她再批，私利之下，這齣戲碼多演一天，防疫的寶貴時機就多耽誤一天，台灣民眾就將多一天付出生命健康的代價。

(旺報 )