LINE無法傳圖片引用戶抱怨 短暫發生異常 09:202021/05/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣最盛行的社群平台就是LINE。（摘自LINE官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 通訊軟體LINE用戶今天下午約4時開始發現無法傳送圖片，不少網友抱怨電腦版和手機版都發生相同問題。LINE對此表示，正在了解中。記者於下午4時15分實測，已恢復正常。1100527 (中央社) #LINE #圖片 #當機 #抱怨 也許您會感興趣 其他人正在看 科技熱門新聞 Google相簿無限備份6／1取消 你做好應變了嗎？ - 科技 - 科技 手機拍月亮？超級血月跟月全食奇景同時登場 不可錯過 - 科技 辦公室被造訪 推特抨擊印度警方恫嚇 - 科技 - 中央社 防疫對策》在家上班遠距上課需求激增 平板、電腦與週邊推薦給你 - 科技 一卡通首發3D公仔卡 迪士尼三眼怪3D造型卡打頭陣 - 科技 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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