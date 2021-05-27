南投縣確診個案6762活動史。（廖志晃攝）

建設處長李正偉強調，查察違規營業絕不手軟。（廖志晃攝）

南投縣27日新增1例確診個案6762，是草屯鎮65歲男性，26日主動到草屯中山里社區篩檢站，快篩結果陽性，經PCR篩檢陽性確診，已住院隔離治療，尚無不適症狀。另外，中央配發AZ疫苗1800劑已送達，將以醫護及警消為優先施打對象。

衛生局長黃昭郎表示，確診個案活動史，除工作的草屯鎮坪頂里第12公墓、中原里第13公墓及雙冬里公墓，及到大觀市場購物外，未有其他足跡，將請警方協助持續追查；確診個案5名共同及9名非共同居住家人，和3名共事者共17人，匡列為接觸者均已採檢並居家隔離。

黃昭郎表示，26日在草屯鎮中山里社區篩檢站統計結果顯示，篩檢陽性率約為0.83％；28日下午2點到4點，將在草屯鎮寶島時代村開設新冠肺炎篩檢站，如有與確診個案足跡重疊者，及認為自己有症狀者，可前往篩檢，請帶身分證、健保卡並全程戴醫療口罩。

黃昭郎說，原本向中央提報8000劑疫苗，供縣內醫事、警消人員優先施打，中央則配送1800劑，將分別供1670名醫事人員及警察100人、消防50人登記施打；1800劑施打完畢後，南投縣醫事人員接種率，將從現行35.6％提升到49.6％，警、消接種人數則分別為334人及159人。

建設處長李正偉，針對公告禁止營業的八大等高風險行業稽查成果指出，已開罰2家違規營業業者各30萬元，分別是草屯一家養生館及埔里鎮一家夾娃娃店，縣府聯合稽查小組會持續查察，若再查獲違規將再罰30萬元，並同步斷水幾電，絕不寬貸。

(中時 )