雙北疫情嚴峻，台大醫院ICU爆量，各醫院病床數也逐漸不敷使用，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市第2階段清空1043間專責病床，目前清出892間、約8成5，今天還新增了67間ICU病房，感謝各醫院的努力，不過「相信很快就會滿」。

侯友宜說，新北市第2階段預計清空1043間專責病床，他從3個禮拜前就不斷要求各家醫院加速清空，真的是在跟時間賽跑，為了清空病房，必須把原有的收治病人短時間內轉換到其他地方，對醫院、對醫生、對病人而言都是很痛苦的決定，對病人真的深感歉意。

侯友宜也說，他昨天再次逐一打給各家醫院院長，目前1043間清出892間，還新增了67間ICU病房，相信很快就會滿。

侯友宜指出，不過新北市會不斷清，盡量把病床開出來，同時報給中央，由中央統籌分配調度，目前所有醫療量能都由中央統籌、分配，新北市會繼續開，儘量開出足夠的病床數。

(中時 )