國內的新冠肺炎疫情爆發之後，站在抗疫第一線的醫護人員，辛苦與危險倍增。 （羅東博愛醫院提供／胡健森宜蘭傳真）

新冠肺炎病毒在全台肆虐，醫院的醫護人員辛苦可想而知，羅東博愛醫院宣布，今年的端午節獎金，博愛醫院每一名正式任用的全職員工至少會加發兩萬元的獎金，希望能鼓舞第一線醫護人員的士氣。

新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，站在防疫第一線的醫護及工作人員不僅倍加辛苦，更是十分危險，中央及地方政府陸續推出補貼方案，來鼓勵及補償醫護人員，而羅東博愛醫院則是主動幫院內的醫護及工作人員加發獎金。

羅東博愛醫院執行長許豪在26日對院內宣布，將提前在5月底加倍發放端午禮金，藉此表達醫療財團法人羅許基金會對於醫院全體人員在防疫期間犧牲奉獻的感謝。

許豪表示，受到疫情影響，整體內需的經濟緊縮，企業獲利縮水，許多勞工期待的端午年節獎金，今年預計將會比往年更少，而羅東博愛醫院在此時給員工加發獎金，期待能幫助員工挺過疫情難關，也是鼓舞第一線人員的士氣。

「醫療照護的助人本質，就是一種生命價值的具體詮釋。」許豪在對全院員工發表的公開信中表示，隨著全國防疫警戒的延長，全體醫護以及行政人員在這段時期都處於備戰狀態，每天承受著來自前線醫療工作的重擔，以及瞬息萬變的防疫政策，身心日漸疲憊，有感於醫院全體人員的無私奉獻與付出，基金會也必須站在同一陣線，全力支援並予以最實質的幫助，因此今年每1名正式任用的全職員工至少都會有兩萬元的獎金入袋。

(中時 )