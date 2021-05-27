台灣疫情嚴峻持續三級警戒，為防疫指揮中心籲民眾勿群眾，各場館也因應防疫暫時關閉，原訂6、7月要舉辦的《瘋癲・夢境・神曲—天才達利展》和台中藝術博覽會都將延後，美術館則閉館不休展，希望帶著民眾線上看展甚至是聽展。

原訂6月19日要開展的達利展，經主辦方與西班牙達利基金會的討論評估下，決定宣布展覽延期，目前預計於寒假檔期再推出。第9屆「2021 ART TAICHUNG台中藝術博覽會」，原訂於7月16至18日登場，也宣布延期至8月6日至8月8日。

同樣受疫情影響而告別觀眾台南市美術館，近日則推出一系列線上展覽，台南館指出，今年初便與「i聽聽」平台合作，推出「用耳朵看展覽-走進南美館」節目」，透過主持人的說明與介紹，針對每檔展覽搭配播出內容，讓民眾參觀時透過策展過程的點滴，或藝術家創作時不為人知的小故事，讓聽者更容易走進藝術家的世界。

「用耳朵看展覽-走進南美館」迄今已有「再現傳奇─洪通百歲紀念展」、「不適者生存？Survival of the Exceptional」、「堆疊快樂─玩具積木藝術展」等展覽的10集節目，而5月甫開展就遇疫情的「凝視的刻線─2021陳正雄個展」和「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」，也會透過節目先讓有興趣的民眾熟悉展覽。

南美館也指出，將在官方臉書粉絲頁推出線上美術館，將原本在展間才能欣賞到的藝術家生平紀錄片，或是藝術家日前親自到館為志工做導覽培訓的紀錄，分享給近日因疫情而宅在家的觀眾，線上就能看展覽、聽藝術。

(中時 )