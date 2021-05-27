中國外交部發言人趙立堅27日在例行記者會說明，澳洲籍被告楊軍間諜案件最新進展，他說，全案經檢方於去年10月起訴，進入審判階段，北京市第二中級人民法院已於27日開庭審理，因涉及國家祕密，依法不公開審理，不安排旁聽，法院將擇期宣判。

趙立堅表示，全案澳籍犯罪嫌疑人楊軍由北京市人民檢察院第二分院依法立案偵查後，於2020年10月7日，以間諜罪嫌向北京市第二中級人民法院提起公訴，27日依法開庭審理。案件進入審理程序，將擇期宣判。

趙立堅表示，中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了楊軍的各項訴訟權利，充分尊重並落實了澳方探視獲得通知等領事權。根據中國《刑事訴訟法》，有關國家祕密的案件不公開審理，任何人不得旁聽，這也是很多國家通行做法。

澳籍公民楊軍案涉及國家祕密，依法不公開審理，不安排旁聽，完全合法合理。中方堅決反對澳方無理干擾中方依法辦案，粗暴干涉中國司法主權，已向澳方提出嚴正交涉。

英國廣播公司（BBC）報導，澳籍華裔作家楊恆均（楊軍）被中國起訴「間諜罪」一案27日開始在北京閉門開庭審理。楊恆均是澳洲公民，在2019年於機場被捕後已被拘禁兩年。有關他的控罪，北京方面幾乎沒有透露任何細節，致使澳洲方面質疑他可能是被「任意扣押」（arbitrary detention）。

(中時 )