疫情暴增，新冠肺炎疫苗為何進口遭阻擋再掀熱議。前立委沈富雄25日在政論節目爆料，曾有20個管道想要引進BNT疫苗，但被府院黨高層回絕，原因是台灣「買夠了」。此言一出掀開疫苗進口遭阻黑幕，北市議員羅智強對沈富雄的爆料給予大讚，但對民進黨政府阻擋疫苗，置人民的性命於水火！追問「蔡英文，你為什麼這麼狠心？」

羅智強今日在臉書表示，「國人引頸期盼疫苗救命，指揮中心誇口買到的4500萬劑疫苗遲不見蹤影，民進黨政府推說都是老共阻擋台灣買疫苗。居然，作梗的是自己！」

羅智強再提「沈富雄踢爆疫苗採購內幕：原來，包括德國BNT原廠在內，早有20條線向台灣推銷BNT疫苗，不僅每劑開價10歐圓，遠低於去年東洋洽談時的31美元，還是在美國密西根州生產，與上海復星無關，沒有大陸因素。沈富雄向總統府提供這個好消息，結果總統府卻回覆廠商：台灣的疫苗已經夠了，不用再買。」

羅智強質問，「疫苗已經夠了！？疫苗已經夠了！？疫苗已經夠了！？疫情持續擴大，生命不斷消逝。民眾無疫苗可打，總統府卻說疫苗夠了，這當中到底有什麼見不得人的骯髒內情？」

羅智強追問，「為什麼蔡總統硬要拖到8月？不管有什麼政治盤算、利益糾葛，也不能置人民的性命於水火，蔡英文，你為什麼這麼狠心？」

眾多網友呼應讚同羅智強觀點，並提出蔡總統拖延疫苗進口原因。有人指是：「拖到8月唯一想到的就是菜可能想拖過公投時間，讓大家不能去公投。」、「簡單，就是有回扣或能拿到國產疫苗的股票(不是說要上市，可能要等到8月份，利益才會到來)」、「因為要拿台灣人民做高端人體試驗啊」、「很清楚的蔡總統自己公開推國產疫苗」。

沈富雄踢爆疫苗採購內幕。(圖/羅智強臉書)

(中時新聞網)