桃機加強深度清消，對於機場內的行李手推車屬於高周轉率、高流動性的旅客設備，為避免手推車成為病毒傳播的媒介，桃園機場除以酒精定時擦拭握把外，每日更以高壓蒸氣沖洗機進行全車SPA。（陳麒全攝）

因應疫情變化國內疫情嚴峻，桃園機場近日全面升級清潔消毒強度，除提升清消頻率至每小時一次外，更要求機場內所有單位，同步進行全面性的深度大清消，包括旅客常接觸的櫃檯表面、電梯按鍵與座椅扶手等，都加強消毒。為減少病毒跨境傳播之機率，機場公司也特別針對行李手推車與防疫計程車強化清消措施，除定時使用酒精擦拭外，也利用高壓蒸氣沖洗機、霧化消毒機等專業器材進行清消，緊抓細節讓旅客出入機場更加安心。

機場公司副總經理洪玉芬表示，讓旅客安心的關鍵在細節，包括廁所、櫃台等民眾易接觸到的環境清潔消毒雖持續進行中，但鑒於疫情變化，機場公司持續與服務大聯盟各單位夥伴強調易忽略的清消細節，搭配落實清消記錄與劃定30個責任區安排主管定時巡檢，以走動式管理確保各項措施皆能夠落實。

對於機場內的行李手推車屬於高周轉率、高流動性的旅客設備，為避免手推車成為病毒傳播的媒介，桃園機場除以酒精定時擦拭握把外，每日更以高壓蒸氣沖洗機進行全車SPA。透過最高可達160℃高溫的蒸氣，可有效清除附著物與病菌，輔以蒸氣高壓沖洗，對日常無法擦拭到的縫隙、彎頭等處進行360°無死角的消毒。藉由多增加一道的清消程序，讓旅客可更安全、更放心地使用機場行李手推車。

桃園機場防疫計程車自去年3月上路以來，累計服務人次超過20餘萬人，透過落實乘客、旅客行李，以及駕駛、車輛消毒作業，有效肩負邊境防疫的重責大任。為保護駕駛與乘客們的健康安全，桃園機場排班計程車特地引進移動式霧化消毒機，使用時透過散發抗菌煙霧，在車廂內物體表面形成覆蓋，除進行殺菌外，還可形成持續性的抗菌保護層，以最全面的方式輔助駕駛不容易清潔擦拭到的地方，不僅照護駕駛健康，同時也讓乘客更加安心。

(中時 )