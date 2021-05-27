大陸女星迪麗熱巴是著名的新疆美女，她以異域風情美顏和前凸後翹的身材曲線以及高親和力擁超夯人氣，聲望不輸一線女星，迪麗熱巴今（27日）則現身品牌活動並拍廣告，只見身穿抹胸白色長裙的迪麗熱巴不時以手遮胸，而她也被網曝光無P照，迪麗熱巴的0瑕疵美顏根本仙女。

28歲迪麗熱巴以一襲抹胸白色長裙現身商店拍廣告，轉身還有大露背，讓迪麗熱巴前凸後翹的S身材曲線全都露，迪麗熱巴也對著鏡頭放電甜笑，不過可能是領口太低，迪麗熱巴不時以手臂遮胸，不過敬業的迪麗熱巴全程依照導演指示，反覆對著鏡頭做同一個動作，而迪麗熱巴看到粉絲在旁圍觀，她也親民揮手打招呼，女神親和力爆表。

迪麗熱巴不時以手遮胸。（圖／取材自微博）

迪麗熱巴事後也被網曝光無P照，她臉蛋白皙稚嫩，顏值絕美零瑕疵，身穿白裙的迪麗熱巴，身材依舊纖細，女神輕鬆駕馭無修圖照，網友也給好評：「無濾鏡、無美顏、純手機拍攝，我背美到失語了，這肩頸、脖子線條、手臂線條，頂級大美女」、「生圖太能打了，見過本人的都知道本人絕美」。

迪麗熱巴被網曝光無P照，0瑕疵美顏根本仙女。（圖／取材自微博）

其實，迪麗熱巴不只有天使臉孔和魔鬼身材，她日前和小7歲的吳磊合作古裝劇《長歌行》，女大男小的組合卻讓也迪麗熱巴挨酸外型不搭、沒有CP感，對此，迪麗熱巴也展現高EQ說「我也不老啊，也是20多歲的人來著」，回應讓酸民全閉嘴。

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(中時新聞網)