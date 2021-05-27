雙胞胎女團By2由親姊妹Miko（孫涵）與Yumi（孫雨）組成，兩人不僅外型亮眼，歌舞實力更是一流，唱紅《不夠成熟》、《愛ㄚ愛ㄚ》、《我知道》、《愛上你》等多首歌。只不過兩人自出道以來，整形流言纏身，近日在社群網站公開姊妹合唱短片，再度被質疑進廠維修，更稱身為雙胞胎的兩人真的越長越不一樣。

By2昨日在社群網站上傳姊妹合唱片，人美歌聲甜，還打趣跟粉絲玩遊戲，幽默寫下：「左右誰更甜？」只是網友在大讚和聲好聽的同時，也忍不住質疑姊妹倆再度進廠維修，紛紛留言表示「右邊還有小時候的影子，左邊的完全沒有」、「不說都認不出來，整得完全不像」。

其中身穿黑衣、留著一頭中分黑長髮的姊姊Miko，更被指模樣激似周海媚，「這個嘴巴和周海媚一模一樣」、「周海媚？」、「黑色那個像周海媚」、「左邊的周海媚＋王祖賢」。

By2近日上傳短片，姊姊(左)被指激似周海媚。(取自By2抖音)

By2姊姊(左)被指神似周海媚。(取自By2抖音)

其實自16歲出道就深受整形傳聞纏身的By2，過去不只一次澄清整容，妹妹認為「身正不怕影子歪」，看到相關報導就是微微一笑，展現自己素養，而姊姊則是笑稱無法控制人生長度，但可以控制自己寬度，直言人就是要大方一點。By2 2015年更曾被媒體當眾鼓吹推「豬鼻子」澄清整形傳聞，最終是由姊姊臭臉示範，氣氛尷尬爆棚。

(中時新聞網)