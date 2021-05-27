曝北市只剩20劑疫苗 柯文哲嚴肅：不認為疫情可拖到八月

台北市長柯文哲稱再等不到疫苗只好自謀生路，他27日強調，還是請中央把人民生命當做一件很重要的事來看待，這個時候購買疫苗，不是為了面子、意識型態，也不需要政治操作。

柯文哲今午主持防疫記者會，被問及有無管道購買疫苗，他指出，北市當然有錢買疫苗，中央更有錢買，晚上看call in節目講一大堆，還是請中央把人民生命當做一件很重要的事來看待，這時候不是為了面子、意識型態，也不需要政治操作。

他表示，市民自動自發封城讓疫情守住，估計未來每天還是會有幾百人確診，死亡人數也還會上升，這些重症病人救不起來的陸續會往生，疫苗還是請中央講清楚計畫是什麼、何時會撥下來，真的沒有辦法或看看有無地方可以幫忙的，「我也不曉得這要怎麼講」，大概就是這樣。

此外，鴻海集團有意購買疫苗，外界懷疑有向北市府連繫。柯文哲澄清，鴻海是找老柯（指立委柯建銘）不是找小柯（柯文哲），不要搞錯，「沒有找我」要先聲明一下，跟北市府沒有關係。

柯文哲說，若北市府要買就出一個開口合約，就像去年疫情發生時要買口罩，買多少數量、價錢請廠商去找貨，後來標案因為全世界都在掃貨，廠商來投標也沒口罩可交貨，所以沒有買到，如果要買疫苗也是如此，出開口合約找代理商去向食藥署申請審查。

(中時 )