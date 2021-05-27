國內三級警戒尚未解封，高市府日前祭出紓困方案，但遭國民黨次級團體「KK政線」批評「看得到吃不到」，直批如今防疫超前部署已經失敗，接下來紓困「鈔錢部署」絕不能發生錯誤，必須補好紓困破口。對此，高市府回應，會滾動式檢討及公布措施，同時祭出創意新經濟。

「KK政線」由藍營青壯派的高市6名議員組成，包括黃香菽、李亞築、蔡武宏、鍾易仲、蔡金晏、李眉蓁，今天正式成軍，並關心市政及防疫話題，希望高市府擴大12條紓困方案的救助範圍、擴大救助金額，甚至考慮將農漁民損失比照天然災害辦理救助。

黃香菽表示，基層勞工面臨公司停業或暫時休息的生計問題，許多在傳統市場及夜市擺攤的無勞保、無雇主的基層工作者，以及有群聚疑慮的如理容美髮服務業、租書店等非維生必需的行業，都被迫暫停營業，使得「收入天天嘉玲」。

黃香菽指出，去年疫情不嚴重，行政院編4199億紓困預算，光是人人有獎的3倍卷就發了511億。然而，最近疫情升高，行政院追加2100億預算，高市府也推出12項紓困方案，但兩相比較發現，今年紓困方案照顧對象反而比去年少，讓人為高雄市民生計堪憂。

蔡武宏指出，高市12項紓困方案歸納起來就是紓困貸款、市有規費減收、稅捐緩繳減免、勞工就業失業補助、農漁行銷補助等，這些措施對無雇主、無勞保的人來說，幾乎沒有一樣用得到。對那些被迫暫停營業的休閒娛樂業、觀光產業、餐飲業來說，也只有貸款這條有點幫助。

蔡武宏提到，和去年年初的紓困方案相比，更少了社會局的急難紓困救濟、勞工局的自營作業者及無一定雇主勞工補貼、交通局的公車業者防疫物資補貼、海洋局的漁船及養殖紓困、觀光局的觀光業紓困振興。

李亞築則認為，紓困方案裡的漁業部分預計要做水產品推廣、拓展外銷市場、內銷通路媒合、國內運費補助等，但這些都是海洋局平常的業務，就算沒疫情也要做，對業者幫助不大。

李亞築建議，不如向中央爭取把農漁業受疫情影響的損失，也比照天然災害補助辦法給予農漁民現金救助、補助或低利貸款，這樣才有實質幫助。

針對「KK政線」建言，高市新聞局長董建宏回應，市府不是只提出12項紓困措施而已，而會持續滾動式，同時配合中央紓困方案，未來會陸續公布措施，保證當市民後盾，協助解決任何困難。

董建宏指出，市府不是只有簡單給錢紓困，也有很多創意新經濟手法，正著手相關規畫，像是與電商合作，讓更多市民在疫情期間能在疫情底下創造新經濟。針對漁工、農民方面除補助外，也會一併給予各方面協助。

(中時 )