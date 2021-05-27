據新華社報導，國務院港澳辦發言人27日發表談話表示，香港特別行政區立法會當日審議通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，標誌著完善香港特別行政區選舉制度涉及的本地立法工作全面完成。這是依法治港、撥亂反正的又一重大制度成果，將開啓香港良政善治新篇章。

發言人說，以本地立法方式完善香港選舉制度，將堵塞原有選舉制度的漏洞，有利於終結以往出現過的選舉亂象。香港特別行政區政府根據全國人大有關決定和全國人大常委會新修訂的基本法附件一、附件二提出的有關條例草案，涵蓋8項主體法例和24項附屬法例，全面落實全國人大及其常委會有關規定，有效修補了原有選舉法律的缺陷和不足。

香港特別行政區政府迅速提出有關本地法律修訂法案，立法會在不到兩個月的時間里高質高效審議有關法案，愛國愛港政團社團和社會各界人士通過各種方式踴躍建言獻策，表達支持，使這項法案在立法會以高票支持獲得通過。

這一切都充分體現了香港特別行政區政府、立法會和社會各界維護憲制秩序的責任擔當，也展現出香港特別行政區行政機關和立法機關相向而行、良性互動的新氣象，可喜可賀。

發言人表示，新通過的選舉制度條例與香港國安法以及公職人員宣誓效忠制度等條例一道，進一步確立了「愛國者治港」新秩序。在這一新秩序下，「愛國愛港」成為治港者共同的政治理念和價值追求。

所有有志進入特別行政區治理架構擔任公職者，都必須堅定擁護「一國兩制」方針和基本法，尊重特別行政區憲制秩序，尊重中央全面管治權，自覺維護國家主權、安全、發展利益和香港的長期繁榮穩定。

在這一新秩序下，危害特別行政區政治穩定和政權安全的亂象必將得到有效治理，香港民主政制將在健康有序的軌道上穩健向前發展。在這一新秩序下，香港特別行政區的治理效能將不斷提升，實現良政善治有了更堅實的保障。

發言人指出，確保香港新選舉制度的落實，是特別行政區政府和社會各界的共同責任。中央有關部門將全力支持特別行政區持續加強對新選舉制度的宣介，不斷增進各方面對新選舉制度的理解和認同；支持特別行政區政府依法組織選舉，嚴格規管選舉活動，堅決打擊各種破壞選舉秩序的違法行徑，確保即將舉行的特別行政區行政長官選舉委員會選舉、立法會選舉、行政長官選舉順利有序進行。

發言人表示，相信隨著香港國安法和完善選舉制度法律的落地執行，隨著大陸國家「十四五」規劃的實施和粵港澳大灣區戰略的加速推進，香港的發展必將重返正軌，香港必將在由亂轉治後由治及興，續寫「一國兩制」成功推進的新篇章。

(中時 )