美國貿易代表署（USTR）周三證實美中兩國進行了部長級貿易對話，但未提供更多相關細節，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在展開其首次的美中對話之前表示，在與中國的貿易和經濟關係中，美國仍然面臨「非常巨大的挑戰」，拜登政府需要在各方面留意。
在進行美中貿易對話之前，戴琪接受路透社訪問時表示，第一階段貿易協議固然重要，但只是兩國複雜關係的一部分，「整體來自於中國的挑戰仍然存在，且非常巨大」，值得我們全面關注。她並表示，將在這次會議上提出「值得關注的議題」。
這次中方代表仍是中國國務院副總理劉鶴。
稍早前，美國貿易代表署發布聲明表示：「在兩方坦誠的交流中，戴琪談及拜登-賀錦麗政府以勞工為核心的貿易政策原則，以及她將持續檢視美中貿易關係，同時她也提出了值得關注的議題」。
中國商務部形容這次會談是一場「坦誠、務實和具有建設性的交流」，並表示雙方都認為發展雙邊貿易非常重要，並就共同關心的議題交換意見，也同意保持溝通。
這是自美國總統拜登1月上任以來，全球前二大經濟體的貿易首長首度正式會商。
在2021年底美中首階段貿易協議到期之前，拜登政府正就該協議進行全面審查。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。