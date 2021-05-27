美國貿易代表署（USTR）周三證實美中兩國進行了部長級貿易對話，但未提供更多相關細節，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在展開其首次的美中對話之前表示，在與中國的貿易和經濟關係中，美國仍然面臨「非常巨大的挑戰」，拜登政府需要在各方面留意。

在進行美中貿易對話之前，戴琪接受路透社訪問時表示，第一階段貿易協議固然重要，但只是兩國複雜關係的一部分，「整體來自於中國的挑戰仍然存在，且非常巨大」，值得我們全面關注。她並表示，將在這次會議上提出「值得關注的議題」。

這次中方代表仍是中國國務院副總理劉鶴。

稍早前，美國貿易代表署發布聲明表示：「在兩方坦誠的交流中，戴琪談及拜登-賀錦麗政府以勞工為核心的貿易政策原則，以及她將持續檢視美中貿易關係，同時她也提出了值得關注的議題」。

中國商務部形容這次會談是一場「坦誠、務實和具有建設性的交流」，並表示雙方都認為發展雙邊貿易非常重要，並就共同關心的議題交換意見，也同意保持溝通。

這是自美國總統拜登1月上任以來，全球前二大經濟體的貿易首長首度正式會商。

在2021年底美中首階段貿易協議到期之前，拜登政府正就該協議進行全面審查。

(時報資訊)