圓展(3669)推出全新一代的充電車解決方案AVer C30u+，輕便的外型好移動、不佔空間，卻能容納高達30台iPad、AndroidTM 、Windows或ChromebookTM平板電腦，可同時進行充電和存放，更能同步教學資料，為行動教育提供解決方案。

C30u+車身俐落的設計，極適合空間有限的小型教室；並且擁有30組獨立的USB Type-C插槽，可正反隨插即充，提供更好的供電效能；另外三層活動式托盤，讓學生上課前輕鬆拿取平板，下課後快速放回車內充電。C30u+支援Apple Configurator，老師或設備管理師可透過Mac電腦上的iTunes或Apple Configurator，同步教學資料到學生平板，一次管理30台iPad，輕鬆又省時。此外，車身側面配備30個獨立的LED指示燈，一眼就知道充電進度；加上兩組外接電源插座，可變身行動講台為教室內其他設備充電，一台充電車多用途，大大增加設備的活化。

圓展的核心技術是視訊、音訊、鏡頭、AI相關技術及整合能力，民國109年投入接近營業額8%的研發費用，持續開發新產品及創新、改良現有產品。尤其著重在AI與無線相關技術的投資，提高產品競爭門檻，並申請相關的發明專利，透過「展翼計畫」投入新技術及創新應用領域。至民國109年底，圓展在全球已獲得289件產品專利，另有48件專利在申請審核中。

(時報資訊)