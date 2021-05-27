台灣疫情嚴峻，確診人數居高不下，至今（27日）國內累積5489例本土個案。一名殯葬業者忍不住在網路上吐露心酸，指出自己冒著生命危險將確診遺體接回殯儀館火化，不少同仁甚至擔心染疫而不敢回家，但死者家屬卻不理會人流管制，堅持進殯儀館看遺體，甚至一群人聚在一起脫口罩喝水、吃便當，要勸阻還被指責「不近人情」，讓他滿腹委屈卻也無可奈何。

臉書粉專《美到沒朋友 Très Jolie》分享殯葬業者投稿的經歷，指出現在不只醫院可怕，每天在殯儀館上班也很害怕，死者家屬不理會時間和人流管制，不斷跑來要看大體，只要稍加阻止就被拍桌痛罵不近人情，指責殯儀館人員「最後一面為什麼不能看」，讓業者傻眼直呼「確診直接火化了還要看什麼，所有人冒著風險在工作，真的不要那麼愚蠢在這種時候害自己、害別人耶。」

殯葬業者表示，雖說他能理解家屬的心情，但一群人堅持要替死者助念，甚至口罩脫下喝水、吃便當，同仁們即便做好自身防護依舊擔心染疫，「很多人回家都不敢接觸家人或是跟孩子分隔兩地，疫情的嚴重性為什麼還那麼多人不能理解！」

最後業者無奈表示，這波疫情下，殯葬業同仁就像是邊緣人一樣，所有的防護器材都要自己想辦法，即便冒著生命危險去接確診遺體，卻被外界指責費用太多，種種遭遇讓他們愈發感到心累，忍不住對外呼籲，「如果連殯儀館都淪陷，那真的會很慘，大體沒有地方去是非常可怕的，我們都很小心，工作時候也都有確實消毒跟穿戴好防護措施，希望台灣人能一起挺過去，不要被疫情打敗」。

(中時新聞網)