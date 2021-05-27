全球經濟快速復甦，推升通膨率上升的擔憂，然而有專家認為，近期大陸信貸脈衝指數出現驟降，可能導致原物料價格有下跌風險，這也跟預期的通膨率增加趨勢相反，無獨有偶，女股神Cathie Wood也認為，大宗商品的價格會出現大幅修正，接下來面臨通貨緊縮的機率比通膨還要高。

商業內幕報導，大陸近期針對關鍵原料進行控管，並裁罰壟斷、哄抬價格等違法行為，這也讓火熱的原物料市場降溫，法國興業銀行全球策略長Albert Edwards最新的研究報告指出，大陸信貸脈衝指數呈現下降，顯示原物料價格可能反轉，開始走跌。

若原物料價格走跌，通貨膨脹率可能下修，甚至出現通貨緊縮的可能，Albert Edwards認為，全球主要關注美國的寬鬆貨幣政策對未來的影響，但卻忽略大陸信貸脈衝下滑的現象。

Albert Edwards引述金融巨鱷George Soros的說法，稱消費者對於通膨增加的恐慌才是導致物價上漲的主因，當人們為了避免通膨開始囤貨，將會帶動上游的成本壓力，進而推升價格，消費者物價指數理所當然跟著攀高，形成惡性循環。

此外，方舟投資總裁Cathie Wood先前就曾公開表示，由於供給過剩，大宗商品未來將出現大幅修正，這也會導致通貨緊縮的機會比通膨還要高，跌幅會跟過去一年快速成長的趨勢相似。

(中時新聞網)