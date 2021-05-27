中央銀行公布4月存款不足退票概況，4月存款不足退票金額23.21億元，月減23.85億元，年減36.15億元，前四個月累計退票金額106.68億元，年減27.2億元，退票情況續穩定。

央行統計顯示，4月票據交換張數為430萬4,351張，較3月減少43.29％，票據交換金額為1兆33億元，較3月減少26.09％。主要因4月較3月減少2個月底峰日註及3個營業日，使得票據交換張數及金額均減少。

央行指出，4月存款不足退票張數共3,771張，占票據交換張數比率為0.09％，存款不足退票金額23.21億元，占票據交換金額比率為0.23％。退票張數比率與金額比率分別較3月略增0.02個百分點及0.01個百分點，主要因4月退票張數及金額減幅，分別較票據交換張數及金額減幅小所致。

央行說明，4月公司戶退票張數占全體退票張數比重較3月減少0.65個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較3月減少9.39個百分點，個人戶呈反向同幅變動。

(工商 )