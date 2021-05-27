大陸國家衛健委和世衛組織駐華代表處26日共同發布《中國吸煙危害健康報告2020》，報告顯示，大陸吸菸人數超過3億，並指出，菸草每年使大陸100多萬人失去生命，如不採取有效行動，預計到2030年將增至每年200萬人，到2050年增至每年300萬人。

報告顯示，大陸吸菸人數超過3億，15歲及以上人群吸菸率為26.6％，其中男性吸菸率高達50.5％。並指出，菸草每年使大陸100多萬人失去生命，如不採取有效行動，預計到2030年將增至每年200萬人，到2050年增至每年300萬人。

報告列舉吸菸、二手煙與四大慢性病包括呼吸疾病、惡性腫瘤、心血管疾病及糖尿病之間的關聯，並提出全球最新的研究證據，同時指出，有充分證據表明電子煙是不安全的，會對健康產生危害。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

(中時 )