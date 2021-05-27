本土疫情延燒，南投縣長林明溱表示將透過亞太地區代理商上海復星，去購買德國BNT疫苗，民進黨立委范雲對此表示，跟代理商買，到時候出問題是誰的問題？宅神嗆誤國，有網友回應說：「這種水準竟然是我國的立法委員」，引來很多人按讚。

宅神27日在臉書貼文不滿說，「X的，不讀書的文組誤國，有代理商，妳跑去找原廠買叫做水貨，才沒有售後服務好嗎？一點社會經驗都沒有，還敢出來禍國殃民。對！范雲，我就是在說妳」。

網友紛紛說，「她車子是都跟原廠買的嗎？然後車子保養維修用船運回原廠？頭好痛~。」、「這種水準竟然是我國的立法委員。」、「她現在做的事之後都會回到她自己身上的⋯」、「她之前不是都躲著嗎？怎麼現在又出來刷存在感，還要被這些人誤國多久啊？」、 「我只知道3+11很有問題～」 、「妳去日本買dyson吸塵器回台，妳還想要保固？！」、「真的是什麼都不懂，原廠不會賣給妳的啦！不然誰要當代理商啊？現在妳才是真的鬼打牆啊。」

也有網友認為，「我之前買了一台水貨相機，然後出了問題拿到台灣代理商維修，台灣代理商說『請拿到日本原廠維修喔』，所以買東西還是找代理商買比較有保障。」、「范大立委妳到底有沒買過水貨啊！真的很誇張耶！可以這麼不食人間煙火嗎？」、「我文組~但是我知道有區域代理商在，你要買就只能找區域代理商買，要不然代理商花錢取得代理權是花錢花心酸的嗎？」、「結束神隱的范立委又開始衝鋒了，民進黨情勢不妙，不分區趕快跳出來吸引火力，果真神坦！」

(中時新聞網)