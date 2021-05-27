國內疫情嚴峻，全國延長三級警戒，為免群聚感染，內政部長徐國勇今日表示，為防堵八大行業偷營業造成疫情破口，除請警政單位持續嚴查重罰違規業者外，並已建議地方政府，若違規業者有違反土地使用管制規定，抓到直接依最重處罰30萬元，並勒令停用。

針對近期頻傳八大行業違規偷營業，形成防疫破口隱憂，行政院長蘇貞昌今於院會裁示，特定娛樂場所對防疫破壞力強，容易形成破口，除要求警方嚴加取締外，同時請內政部研議，若警察查獲違規情形，應予以獎勵，若民眾檢舉也應給予獎勵，全民堵住防疫破口。

對此，徐國勇表示，內政部已建議地方政府將處罰業者違規使用的罰鍰收入，依法提撥部分作為民眾及員警協助防疫、取締的獎勵金。內政部呼籲業者、民眾，務必配合中央流行疫情指揮中心規定，一起做好防疫工作。

徐國勇說，今日已通函給各地方政府，請地方依區域計畫法及都市計畫法規定，若八大行業仍偷營業，且違反土地使用管制，建議第1次查獲即逕處以最重30萬元罰緩，並勒令停止使用或恢復原狀。若未停止使用或恢復原狀，第2次查獲除了罰緩外，並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀的措施，且移送地檢署偵辦。

內政部指出，警方已同步配合各縣市政府展開聯合稽查取締，針對可能再犯的高風險業者，編排嚇阻性勤務進行複式查緝，以有效防範。如經查獲仍暗地違法營業，將依中央流行疫情指揮中心規定，對業者、現場執業人員、消費及聚會者嚴格法辦，並依傳染病防制法，處6萬元至30萬元罰鍰。

(中時 )