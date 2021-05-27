新北市長侯友宜今表示，新北市社區篩檢站在22日到24日陽性率幾乎維持在4％，但開始設置熱區後已降到2.1％，顯現陽性率有趨緩的狀況。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜今表示，新北市社區篩檢站在22日到24日陽性率幾乎維持在4％，但開始設置熱區後已降到2.1％，顯現陽性率有趨緩的狀況。（新北市政府提供）

疫情嚴峻，新北市陸續在板橋、中和、土城等區域設立社區篩檢站。新北市長侯友宜今表示，新北市總篩檢能量有1萬2843人，平均陽性率3.3％，而新北市社區篩檢站在22日到24日陽性率幾乎維持在4％，但開始設置熱區後已降到2.1％，顯現陽性率有趨緩的狀況。

侯友宜在會議上提及，目前防疫3大重點是低度活動、搶救重症、施打疫苗；新北目前11個熱區防疫中心正在強化三級管制，呼籲民眾一定要配合，另外板橋、中和設熱區防疫中心強化，是因板橋篩檢陽性率3.8％、中和陽性率4.2％，皆高於整體陽性率。

侯友宜表示，5月24日至26日三天，板橋篩檢站陽性率分別為3.6％、2.1％、1.7％，而中和篩檢站陽性率分別為5.3％、5.7％、2.7％，社區篩檢量不僅減少，陽性率也有趨緩，代表熱區防疫有朝好的現象前進，因此熱區篩檢站一定會不間斷監測，強化熱區篩檢作為。

(中時 )