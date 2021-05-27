NB、Type-C及Long DIMM三大產品訂單穩定，連接器廠—優群(3217)今年營運可望延續往年趨勢逐季成長至第3季，優群表示，今年營收可望維持年成長兩位數。

優群站穩DDR(So-DIMM與LongDIMM)及M.2等I/O系列產品後，在Type C、RF及Pin Series端子系列等不同應用產品佈局也開始發酵，其中全金屬精密沖壓件系列產品—UWB(超寬頻)在2019年順利取代日商，從美系廠商智慧家庭產品擴大至智慧型手機供應鏈，成為優群近兩年業績成長重要推手。

就各項產品來看，優群表示，今年NB不會比去年少，Type-C及Long DIMM也維持穩定成長，預估今年Type-C佔比可望超過10%，若加上Long DIMM，兩大產品占營收比重可望達20%。

在微型沖壓件產品方面，目前此產品分為微型Metal bar金屬塊、Metal fence及Micro Pin & Micro Pin header(排針)三大類產品，其中Metal bar金屬塊因美系手機客戶持續沿用，預估今年出貨可維持去年水準，明年公司亦有包括公版在內3個新案在進行，以客戶預估來看，明年相關產品出貨可望倍增；在Metal fence部分，Metal fence功能類似屏蔽罩，過濾傳輸訊號，主要應用於穿戴式產品，目前公司已有美系雲端客戶在測試中；至於Micro Pin & Micro Pin header(排針)主要是應用在SiP封裝上，其中改良後可以客製化、多腳數的Micro Pin header微型沖壓件主要是為解決OSAT(半導體委外封裝測試廠)客戶加工問題，未來前景看好。

優群預估，今年微型沖壓件產品佔比約8%，明年在新案挹注下，佔比可望達15%，甚至上看20%。

優群第1季稅後盈餘為1.39億元，年成長19.83%，為歷年同期新高，每股盈餘為1.55元，累計前4月合併營收為9.2億元，年成長25.65%。

優群表示，儘管有電子供應鏈缺料問題干擾，但客戶訂單狀況良好，今年營運可望延續往年趨勢逐季成長至第3季，且每一季都會比去年同期好，全年營收可望較去年兩位數成長，雖然有新台幣升值、原物料價格上漲及人工費用增加等因素干擾，公司將努力今年獲利不低於去年。

(時報資訊)